Орлова похвасталась голливудской прической в Сети

Москва, 29 июня. Телеведущая и певица Ольга Орлова похвасталась в Сети своей новой прической. Как пишут средства массовой информации, сразу после снятия режима самоизоляции Орлова отправилась в салон красоты.

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» решилась на кардинальные перемены во внешности и поставила весьма сложную задачу перед профессионалами салона красоты. Орлова захотела перекраситься в платиновый блонд и достичь максимально натурального цвета. Стилист несколько часов «колдовал» над волосами Орловой. В итоге, оценив работу, он уточнил, что Орлова похода на голливудскую звезду.

«Шэрон Стоун отдыхает», — заявил мастер в салоне.

Новый образ Орловой также понравился пользователям. Имидж Орловой вызвал такой ажиотаж потому, что телеведущая уже долгое время не решалась на какие-либо перемены.

Ранее Орлова набросилась на посетительницу ветеринарной клиники, которой не понравилось, что ее понюхала собака звезды. Телеведущая сообщила, что ее псу по кличке Бруно требуется операция. Ее уже сделали в одной из столичных ветеринарных клиник. Ольга Орлова после операции отправилась за своим питомцем, но в фойе клиники радостная собака подбежала к одной из посетительниц и понюхала ее ногу. Женщина возмутилась и попросила Орлову убрать собаку.

Однако телеведущая осталась недовольна сложившейся ситуацией и набросилась на посетительницу с упреками.

В ветеринарной клинике, к слову, оказались и добродушные посетители, которые потрепали пса Ольги за ухо. Бруно оказался очень дружелюбным, хотя его размеры достаточно внушительные.