Греф сравнил ситуацию с коронавирусом с дефолтом 1998 года

Москва, 29 июня. Глава Сбербанка Герман Греф сравнил ситуацию с коронавирусом с обстоятельствами дефолта 1998 года. Как уточнил руководитель в интервью, нынешнему российскому правительству не позавидуешь.

Как пишет ТАСС, по словам Грефа, «на второй неделе существования ему достался коронавирус».

«С этим можно сравнить разве что дефолт 1998 года, случившийся вскоре после прихода Сергея Кириенко в Белый дом. Похожая ситуация», — считает он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что начало эпидемии коронавируса в России было самым страшным, нужно было реагировать на ситуацию очень быстро и принимать очень много решений.

Вице-премьер пояснила, что в этот очень короткий период времени произошло очень большое количество событий.

Сейчас ситуация с коронавирусом в России начинает постепенно стабилизироваться. За минувшие сутки прирост заболевших составил меньше семи тысяч, и это можно считать рекордно низким показателем. Регионы постепенно отменяют введенные ограничительные меры. Именно своевременное введение режима самоизоляции помогло не допустить развития в России сценария многих европейских стран и взрывного распространения инфекции.

Напомним, в Москве на протяжении суток скончались еще 23 пациента, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает столичный штаб по борьбе с COVID-19. Общее число летальных исходов достигло отметки 3761.

В оперативном штабе напомнили о необходимости соблюдать установленные властями ограничительные меры. При симптомах ОРВИ следует оставаться дома и не заниматься самолечением. Врача необходимо вызвать на дом. Штаб призвал москвичей не рисковать своей жизнью и здоровьем, и не подвергать рискам окружающих.