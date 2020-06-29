Греф назвал важной возможность Путина вновь баллотироваться на пост президента РФ

Москва, 29 июня. Возможность президента РФ Владимира Путина вновь избираться на пост главы государства с юридической точки зрения является важным элементом для поддержания равновесия в системе. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф.

«У Путина наверняка есть определенный план <…> Впрочем, говорю о личных ощущениях, которые ничем не подкреплены. Что же касается юридической процедуры обнуления, этот шаг критически важен для поддержания равновесия всей системы», — сказал он в интервью ТАСС.

Также Греф отметил, что проголосовал за внесение поправок в Конституцию РФ.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ началось с 25 июня и будет идти в течение шести дней до 1 июля. В этот день всех россиян ожидает выходной. Тем, кто все же выйдет на работу, будет выплачен двойной оклад. Кроме того, такие работники могут рассчитывать на дополнительный день отдыха. 1 июля не будет исключено из нормы рабочего времени, так что и отпуск на этот день не подлежит продлению.

Изначально голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля. Однако с учетом эпидемиологической ситуации в стране президент РФ Владимир Путин перенес референдум.