Басков рассказал, как он готовится к новому браку

Москва, 29 июня. Российский певец Николай Басков за три месяца похудел на 14 килограмм. Как пояснил сам артист, он просто занимался спортом и соблюдал диету. Артист отметил, что теперь готов к браку.

Как пояснил Басков, на диету он сел еще 28 марта. С того момента он ежедневно занимался кардио-тренировками, а в рационе оставил лишь рыбу, мясо и салаты. При этом певец посоветовал не верить публикациям, в которых говорится о том, что он якобы принимал таблетки или делал операцию.

Он также отметил, что прошло уже 13 лет с того момента, как он развелся. Теперь артист вновь хочет завести семью, детей и поселиться в загородном доме, сообщает телеканал НТВ.

«Я именно хочу влюбиться. Ну, я как бы дал себе время, так как у меня в том году отец ушел из жизни, то в любом случае по любым законам год памяти существует. Будет год, как не стало отца, вот после этого я думаю, что да, пора», — заявил Басков.

Напомним, ранее Басков предался ностальгии и занялся разбором архива фотографий. Певец поделился забавным снимком, который вызвал шквал эмоций у его фанатов. На опубликованной им фотографии будущий артист сидит в кресле с бананом в руках и маской поросенка на лице.