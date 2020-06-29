Банки ограничили возможность уходить в минус по дебетовым картам

Москва, 29 июня. На фоне пандемии коронавируса российские банки стали резко сокращать лимиты овердрафта для клиентов, которые с помощью дебетовых карт тратят больше средств, чем имеют. Соответствующие расчеты провело бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс».

Бюро учитывало только дебетовые карты с подключаемой опцией овердрафта, который позволяет клиенту расходовать больше денег, чем имеется на счете. Допустимую сумму перерасхода определяет банк, устанавливая тот или иной лимит.

По итогам мая текущего года средний лимит предоставляемого российскими банками овердрафта упал по сравнению с апрелем на 34,8% до 20,4 тыс. рублей. По сравнению с мартом показатель снизился почти на 60%.

Также сократилась выдача карт с опцией овердрафта: в мае было выдано 3,8 тыс. таких дебетовых карт, что в 8,2 раза меньше мартовского результата. Объем выданных в мае карт с овердрафтом составил 78,3 млн рублей, что меньше, чем в марте, в 20 раз. По статистике БКИ, на 1 июня 2020 года в России обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, их совокупный лимит составлял 13,2 млрд рублей.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которое включает в статистику по овердрафтам задолженность по картам рассрочки, средний лимит овердрафта в мае 2020 года составил порядка 42 тыс. рублей. Показатель снизился на 7,3% по сравнению с мартом.

Ранее пресс-служба Сбербанка сообщила о понижении минимальной ставки по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9% до 11,9%. Понижение процентов коснулось в том числе потребительских кредитов без обеспечения. Кроме того, проценты были снижены для ранее взятых под поручительство займов и займов для рефинансирования.