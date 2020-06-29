Эксперт объяснил, как правильно выбрать минеральную воду

Москва, 29 июня. При выборе минеральной воды необходимо обратить внимание на то, что не каждая способна принести пользу. Во время покупки необходимо руководствоваться тем, из какого источника взята вода. Об этом рассказал автор книг о лечебных минеральных водах и их применении Александр Назаров.

По словам специалиста, если человек хочет извлечь максимальную пользу, ему необходимо приобретать воду из артезианских скважин с природными элементами. Вода из наземных источников может быть кондиционирована и очищена, но тем самым лишена настоящих минералов.

«Да, в нее добавлены макро- и микроэлементы, но то, что дает земля-матушка ничто заменить не может. На воду должно влиять давление и температура, а еще там должны быть макро- и микроэлементы, которые не просто так намешали ложечкой, а которые вода сотнями лет собирала», — пояснил Назаров в интервью радио Sputnik.

Он также отметил, что существует специальная лечебная вода. Ее необходимо принимать в качестве процедуры, назначенной врачом. Так, по совету эксперта, минеральные лечебно-столовые воды пьются за 15 минут до еды, минеральные питьевые-столовые пьются за 30 минут до еды и через два, и три часа после еды.

Напомним, с 1 марта в России вступил в силу ГОСТ для реализации питьевой воды в розлив. Речь идет о реализации питьевой воды в специальных автоматах, из которых можно набирать воду в свою тару. Стандарт устанавливает требования и правила к производству разливной воды, ее транспортировке, реализации в автоматах и последующему контролю ее качества. Об этом пишет телеканал RT.