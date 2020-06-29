Китайская газета оценила показанные на параде Победы в Москве «смертоносные машины»

Москва, 29 июня. Китайское издание «Хуаньцю шибао» оценило показанные на параде Победы в Москве новые версии «смертоносных машин».

«Основной боевой танк (Т-90М. — Прим. ФАН), который называют «смертоносной машиной», — главный герой парада Победы за последние годы», — отмечает автор статьи.

Танк соответствует предъявляемым армией России на период замены боевого вооружения эксплуатационным требованиям и имеет высокие показатели боевой эффективности, пишет «Хуаньцю шибао».

Кроме Т-90М внимание журналиста привлек модернизированный танк Т-80БВМ. Еще одной дебютировавшей на военном параде «смертоносной машиной» специалист называет реактивную систему залпового огня ТОС-2 (усовершенствованная версия огнеметной системы ТОС-1), которую назвали «Тосочкой».

Вторую молодость на параде обрела раритетная техника времен Второй мировой войны: самоходные артиллерийские установки СУ-100 и легендарные танки Т-34, пишет газета.

«Демонстрация такого большого количества раритетной техники времен Второй мировой войны в последние годы является редкостью и говорит о том, что Россия глубоко уважает своих «железных героев» Великой Отечественной войны», — заключает автор.

Из-за пандемии коронавируса парад в честь 75-летия Победы прошел 24 июня, в день 75-й годовщины Парада Победителей 1945 года. После него министр обороны России Сергей Шойгу поручил Генеральному штабу Вооруженных сил РФ разработать варианты по награждению участвовавших в параде военнослужащих.

Глава Минобороны отметил, что в мероприятиях по случаю празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня в 19 городах России приняли участие 58,5 тыс. человек, почти 2 тыс. единиц техники, 444 самолета и вертолета, а также 13 зарубежных стран. По его словам, торжественные мероприятия прошли в 420 населенных пунктах, в том числе в сирийском Хмеймиме.