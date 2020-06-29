Книгу о Конституции Украины высмеяли за упоминание шумеров

Киев, 29 июня. В Сети высмеяли изданную на Украине детскую книгу «Простая конституция», в которой нашли упоминание шумеров.

О выпуске книги сообщил в Facebook офис президента Украины Владимира Зеленского. Брошюра должна была дать детям возможность с раннего возраста в доступной форме узнавать о своих гражданских правах. На одной из страниц книги пользователи обнаружили фразу «Шумеры, гоу в государство, я создал». Это вызвало неоднозначную реакцию в комментариях под публикацией офиса президенты Украины.

«Что означает «Шумеры, гоу в государство, я создал?», — задался вопросом один из комментаторов.

«Шумеры, гоу в державу», написано на обложке. Немного не поняла, о чем это. Как объяснить ребенку связь этой фразы с конституцией Украины?» — поинтересовалась пользователь Виктория Дегтяр.

«В доступной для президента форме? Как продолжение книги «Политика для начинающих», которую Зеленскому подарили на Книжном арсенале», — пошутила Renata Syomkina.

На Украине и ранее высказывались сомнительные исторические теории. По мнению украинской певицы Русланы, корни украинцев восходят к древней цивилизации шумеров — народа, населявшего территорию Южной Месопотамии (современный Ирак) вплоть до II тысячелетия до нашей эры.

«Наши корни говорят о древнейших культурах и цивилизациях. Страна, которая имела скифов, сарматов, Триполье, шумеров», — говорила Руслана.

Певица призывала «снять шаровары» и отказаться от украинизации страны. Исполнительница считает, что Украине следует «с Египтом соревноваться каждый день по достоянию!».