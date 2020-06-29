Кого и как коснутся новые законы с 1 июля

Москва, 29 июня. С 1 июля в России вводится ряд федеральных законов, которые коснутся различных слоев населения. В том числе студентов, пенсионеров, водителей и предпринимателей.

Изменения в транспорте

Начиная со следующего месяца безопасность поездки в маршрутных такси должна повыситься. Согласно постановлению правительства, все транспортные средства, имеющие более восьми пассажирских мест, должны быть оснащены специальным устройством — тахографом. Он контролирует движение автомобиля, фиксирует нарушение скоростного режима и отслеживает время, проведенное водителем за рулем.

Кроме того, изменения коснутся и железнодорожного транспорта. С 1 июля пассажиры поездов смогут гарантированно получить свои деньги обратно, если из рейс был отменен из-за угрозы возникновения ЧС, или при введении режима повышенной готовности и ЧС. В таком случае россиянин имеет право вернуть потраченную сумму, или же отправиться по тому же маршруту позже.

С 1 июля новые правила, связанные с транспортом, коснутся и инвалидов. В частности, речь идет о новом Федеральном законе, согласно которому не менее 10 процентов мест на любых парковках общего пользования должно быть выделено для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, бесплатная парковка будет разрешена людям с 3 группой инвалидности, имеющим ограничения к самостоятельному передвижению, а также получившим до 1 июля 2020 года опознавательный знак «Инвалид». Сам же знак выдавать перестанут. Для этого потребуется зарегистрировать свой автомобиль в Федеральном реестре инвалидов.

Изменения для пенсионеров, студентов и приезжих

Со следующего месяца пенсионеры, которые являются опекунами на возмездной основе, перестанут считаться работающими. В связи с этим им будут вновь индексировать страховую пенсию с выплатой прибавки в тот же год, а не после окончания их трудовой деятельности. Кроме того, пенсии теперь будут приходить исключительно на карту «МИР». При этом данные требования ЦБ не относятся к пенсиям, которые начисляются на сберегательные книжки или доставляются почтой.

Студенты же с 1 июля смогут легче найти работу. Для этого вводится понятие «практической подготовки обучающихся». Стоит отметить, что практика у студентов есть и сейчас, однако новый вид подготовки предусматривает приобретение конкретных компетенций по специализации. При освоении образовательной программы студенты и учащиеся должны будут, как говорится в законе, выполнять определенные виды работ.

Также больше иностранцев смогут получить российское гражданство. С 24 июля вступают в силу изменения, согласно которым упрощенный способ получения гражданства коснется приезжих, которые состоят в браке с гражданкой или гражданином России и проживают в нашей стране не менее трех лет. Кроме того, его смогут получить те, кто получил диплом российского вуза после 2002 года и имеет год стажа. Также проще получить гражданство станет жителям Беларуси, Казахстана, Молдовы и Украины.

Обязательная маркировка

С 1 июля обязательной маркировке будут подлежать лекарства, обувь, сигареты, За нарушение правил должностным и юрлицам будет выписываться штраф. Кроме того, все участники рынка должны пройти регистрацию в государственной системе маркировки и прослеживания «Честный знак».