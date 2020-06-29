На Украине признали, что в Крыму решили проблему с пресной водой

Киев, 29 июня. Представитель запрещенного на территории РФ Меджлиса1 крымско-татарского народа Заир Смедляев признал, что в Крыму решили проблему с пресной водой.

По его словам, на полуострове в последние дни выпало огромное количество осадков, что изменило ситуацию с нехваткой воды. Теперь в некоторых районах наблюдаются потопы, от наводнений страдают населенные пункты.

«Если недели две назад было сухо, то сейчас Крыма залило дождями. Некоторые районы даже оказались подтопленными. Вообще проблемы с водой были в Симферополе и на ЮБК. Сейчас проблему с водой там решают быстро», — отметил Смедляев.

До начала дождей проблема с водоснабжением стояла наиболее остро в Симферополе и на южном берегу полуострова, так как Тайган и Симферопольское водохранилище пересохли, заявил Смедляев. Поэтому к столице региона подвели водовод из Виленского водозабора. Но теперь ситуация изменилась.

Также нехватки воды не отмечено в степной части полуострова, где хватает снабжающих поселения подземными водами артезианских скважин. Прошедшие ливни увеличили запасы пресной воды в Крыму еще больше.

До 2014 года 85% потребности Крымского полуострова в воде обеспечивал Северо-Крымский канал. После вхождения республики в состав России по итогам всенародного референдума, Киев перекрыл доступ к днепровской воде.

Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что регион не станет обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о возобновлении подачи воды на полуостров. Аксенов также добавил, что для водоснабжения Симферополя уже построены две нитки водоводов и начата переброска воды из артезианских скважин в Бахчисарайском районе Крыма.

1 Организация запрещена на территории РФ.