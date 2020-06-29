Разведка США опровергла приписываемое РФ предложение талибам

Вашингтон, 29 июня. Разведка США признала недостоверной информацию местных СМИ о якобы «сотрудничестве» России и террористической организации «Талибан»1 (запрещена на территории РФ). Об этом в понедельник в своем Twitter-аккаунте заявил президент США Дональд Трамп.

«Разведка только что сообщила мне, что они не признали эту информацию достоверной и по этой причине не сообщили об этом мне или вице-президенту», — заявил Трамп.

Ранее глава Белого дома отметил, что статья The New York Times (NYT) о том, что российская разведка якобы предлагала боевикам «Талибан» вознаграждение за нападения на американских солдат в Афганистане, является обыкновенной «заказухой». Президент США также обратил внимание на то, что ни ему, ни вице-президенту США Майку Пенсу, ни главе аппарата Белого дома Марку Мидоусу никто не докладывал о «нападениях» русских на американские войска в Афганистане.

Напомним, газета NYT в минувшую пятницу опубликовала материал, в котором со ссылкой на анонимные источники утверждала, что российская военная разведслужба якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских служащих в Афганистане. При этом журналистами не было представлено никаких доказательств.

В ответ на это российский МИД назвал статью «незатейливым вбросом» и «чушью». В Кремле же пояснили, что не в курсе обвинений, однако Москва готова ответить на них, если они будут представлены официально.

По версии издания The New York Times, Трамп знал о якобы причастности России к атакам «Талибана» на американских военных. Сам президент США назвал эту публикацию фейком. По мнению политика, анонимного источника, на который ссылаются журналисты, просто не существует. Об этом пишет телеканал RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.