Автоэксперт назвал несколько признаков готовящегося угона

Москва, 29 июня. Прежде чем угнать автомобиль, злоумышленники «проверяют» его и владельца. Делается это разными способами, о которых необходимо знать каждому автолюбителю. Об этом рассказал эксперт Кирилл Милешкин.

Первым признаком могут стать подозрительные телефонные звонки. Их целью является выяснение, каким образом защищен автомобиль. Телефон владельца злоумышленники могут раздобыть при помощи различных баз данных. Кроме того, ситуация может ухудшиться, если вы выставили автомобиль на продажу.

Также стоит быть внимательнее при оказании помощи незнакомцам на дороге, советует эксперт.

«Сначала заглушите двигатель, закройте окна, поставьте на сигнализацию и только после этого помогайте незнакомцу», — цитирует эксперта профильный журнал «За рулем».

Также очень важным сигналом о готовящемся угоне может стать нестандартно работающая сигнализация. Отмечается, что от ошибок срабатывания не застрахован никто, однако нестандартная работа системы охраны должна стать поводом для беспокойства. Внезапные тревоги, постановка или снятие с охраны не с первого раза, любые отклонения от привычного уклада могут свидетельствовать о том, что за машиной охотятся угонщики.

Кроме того, автоэксперт советует обратить внимание, если ваш автомобиль вдруг оказался открыт. Или же на кузове появилась ветка или брошюра под дворником. Это может быть своеобразными «метками» для угонщиков. Сигналом к беспокойству также должны стать следы внешнего вмешательства, такие как перекошенные панели или прорези в неожиданных местах.