СМИ сообщили о зарплатном скандале в клинике Малышевой

Москва, 29 июня. СМИ сообщили о зарплатном скандале в «Клинике снижения веса Елены Малышевой», выплаты начали задерживать еще в 2018 году.

Задержки зарплат коснулись всех сотрудников «Клиники снижения веса Елены Малышевой» от административного персонала до врачей, сообщает со ссылкой на бывшую руководительницу колл-центра ФБА «Экономика сегодня». К моменту увольнения задолженность клиники перед ней составила порядка 120 тысяч рублей.

В трудовой инспекции девушку предупредили, что добиться выплаты долга будет сложно, так как работает она по агентскому договору.

Бывшая сотрудница организации уточнила, что задержки по выплатам начались еще в 2018 году. Задолженность перед одной из работниц за девять месяцев работы составила около миллиона рублей, но в ее договоре указана выплата всего в 12 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в проекте основных характеристик бюджета Фонда социального страхования указан рост средней зарплаты в России на 10 тысяч рублей к 2023 году. При расчете средней зарплаты учитывалась номинальная среднемесячная зарплата на одного работника и другие показатели.

В 2019 году размер номинальной зарплаты составил 47 867 рублей, в 2020 году ― 47 531 рубль. Ожидается, что в 2021 году ее размер превысит 51 тысячу рублей, в 2022 году составит 54 131 рубля, а в 2023 году ― 57 675 рублей.

При этом доход Фонда социального страхования в 2021 году составит 789,73 млрд рублей, расход ― 832,18 млрд рублей. В 2022 году Фонд получит 892,82 млрд доходов, расходы составят 848,53 млрд. Ожидается, что в 2023 году доход Фонда увеличится до 955,14 млрд рублей, а расход составит 881,23 млрд рублей.