Лукашенко заявил, что США и КНР занялись борьбой по переделу мира

Минск, 29 июня. На сегодняшний день Китайская Народная Республика бросила вызов Соединенным Штатам Америки. Тем самым два государства начали серьезную борьбу за передел мира. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Они все делают независимо: они ворвались в космос, они освоили самое современное оружие. И эта экономика — по экспорту первая, по производству — вторая после Америки. Конечно, американцев это беспокоит, они спохватились», — прокомментировал Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1».

Он также отметил, что КНР уже встала вровень с США. При этом глава государства заявил, что в результате данного противостояния уже началась торговая война, которая показала себя в прошлом году и начале этого. Лукашенко также пояснил, что частично симпатизирует Трампу, однако не поддерживает главу Белого дома в желании «воевать со всем миром», в том числе с Россией.

Напомним, ранее власти США заявили, что вводят визовые санкции против ряда представителей Китая за действия в отношении Гонконга. Ограничения затронут действующих и бывших должностных лиц Коммунистической партии КНР, которые причастны к «подрыву автономии» Гонконга и «нарушению прав человека». Кроме того, в конце мая американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон разрабатывает «нечто мощное» в отношении Пекина из-за ситуации в Гонконге. Об этом пишет телеканал RT.