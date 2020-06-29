Новым возлюбленным Гагариной может оказаться музыкант ChinKong

Москва, 29 июня. Новым возлюбленным российской певицы Полины Гагариной может оказаться саунд-продюсер ChinKong.

Месяц назад в СМИ распространились слухи о том, что Гагарина рассталась с мужем — модным фотографом Дмитрием Исхаковым. Недавно их подтвердил бывший возлюбленный певицы. Однако сама Гагарина расставание с Исхаковым никак не комментирует.

Теперь в СМИ появилась информация о возможном романе исполнительницы с саунд-продюсером ChinKong. Пару якобы видели на террасе одного из кафе. Звезды мило беседовали, в определенный момент саунд-продюсер приобнял Гагарину.

СМИ отмечают, что артистов связывают профессиональные отношения, они знакомы уже некоторое время. Есть ли между музыкантами романтическая связь неизвестно, Гагарина пока не делала официальных заявлений.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились в 2014 году. Для певицы это был второй брак, в первом с актером Петром Кисловым у нее родился сын. В 2017 году на свет появилась общая дочь Гагариной и Исхакова.

О том, что в семье произошел серьезный разлад, заговорили весной, когда вдруг выяснилось что Гагарина и Исхаков несколько месяцев не живут под одной крышей. Но сами супруги упорно хранили молчание, пока фотограф не написал на своей странице в Instagram, больше не живет вместе с Гагариной. По словам Исхакова, они сохраняют нормальные отношения и продолжают заботиться о детях.

Официального развода еще не состоялось, но известно, что перед свадьбой супруги заключили договор, согласно которому все, что приобретает Гагарина, останется за ней в случае развода.