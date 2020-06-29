Эксперт объяснил, почему необходимо отключать геолокацию на смартфоне

Москва, 29 июня. Функцию геолокации, которая имеется во всех современных смартфонах, имеет смысл отключать. В крайнем случае человеку, который обеспокоен возможным сбором своих личных данных, необходимо хотя бы ограничить доступ к геолокации ряда приложений. Об этом заявил эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

Как пояснил специалист, приложения на смартфоне способны обмениваться друг с другом информацией о рекламных предпочтения пользователя. Она формируется также исходя из геолокации человека.

«К примеру, если пользователь зашел в Instagram, приложение может определить, что человек находится на Красной площади, и передать эту информацию в другие приложения-партнеры», — цитирует эксперта агентство экономической информации «Прайм».

Он также отметил, что соответствующая информация собираться не будет в том случае, если доступ к подобным приложениям запрещен. Кроме того было замечено, что если полностью отключить геолокацию в настройках смартфона, время его работы от аккумулятора возрастет. Тем не менее, современные устройства собирают информацию о местоположении пользователя только в отдельное время, находясь в фоновом режиме. Поэтому отключение функции может и не сказаться на автономности смартфона.

Напомним, ранее эксперт рассказал, как увеличить скорость работы смартфона. Специалист отметил, что скорость работы телефона напрямую зависит от количества свободной памяти. Поэтому он советует периодически удалять ненужные приложения, фотографии, видео и другие файлы из встроенной памяти. Особое внимание нужно уделить папкам мессенджеров. Об этом сообщает телеканал RT.