Эксперт рассказал, почему Владивосток «поплыл» от дождя

Владивосток, 29 июня. Эксперт объяснил, почему во время сильного ливня в конце прошлой недели во Владивостоке случились «потопы».

По мнению специалиста «город поплыл» так как за 12 часов во Владивостоке выпала месячная норма осадков, а ливневая канализация на такой большой объем воды не рассчитана

«Прошу заметить, не за сутки, а за 12 часов, с 07.00 до 19.00 в городе выпало 109 мм дождя при норме за июнь в 110 мм. Для тех, кто не знает, то 1 мм дождя равен 1 литру на квадратный метр, вот и считайте!» — отметил автор метеорологического блога «Погода 25 регион».

Также, по его словам, «виновато» расположение города, в который «вода бежит с сопок».

Эксперт подчеркнул, что в ухудшении погоды виноват не тайфун, а обострившийся над Владивостоком атмосферный фронт.

Ранее портал Deita.ru сообщил, что в пятницу, 26 июня утро началось с дорожного коллапса. СМИ предупреждали о многочисленных подтоплениях на дорогах.