Названы самые доступные для покупки жилья регионы России

Москва, 29 июня. В России наиболее доступно жилье для жителей Крайнего Севера, при этом в среднем в начале 2020 года недвижимость стала в целом доступнее для жителей страны. Об этом свидетельствуют данные рейтинга.

Для подсчета в качестве индикатора использовалось минимальное количество лет, за которые семья с одним ребенком и среднестатистической зарплатой в своем регионе в теории способна накопить на приобретение недвижимости. Специалисты ориентировались на типовые квартиры площадью 60 квадратных метров в ценах на начало 2020 года. При этом семья должна откладывать весь свободный остаток после того, как будут произведены все траты, необходимые для привычной жизни.

Эксперты пришли к выводу, что в начале 2020 года доступность жилья в целом по стране немного выросла. В среднем по России для приобретения квартиры необходимо копить 4,6 года, в то время как в прошлом году на это требовалось пять лет. Это объясняется номинальным ростом зарплаты и снижением стоимости недвижимости в отдельных регионах, говорится в исследовании РИА Новости.

Первые строчки по доступности жилья заняли Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ненецкий автономный округ. Там для покупки типовой «двушки» семье необходимо менее трех лет. Далее следуют Тюменская область, Мурманская область и Камчатский край, где семье для этого необходимо более трех лет.

В таких регионах, как Челябинская область, Республика Коми, Кемеровская область, Томская область, Иркутская область и Красноярский край семье с одним ребенком придется копить более 4 с половиной лет для покупки квартиры.

Рейтинг замыкают южные регионы. Например, Чечня, Карачаево-Черкессия, Дагестан и Кабардино-Балкария.