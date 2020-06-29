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Брежнева планирует удалить свою знаменитую родинку

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Брежнева планирует удалить свою знаменитую родинку

Москва, 29 июня. Певица Вера Брежнева планирует свести родинку под нижней губой, которую многие фанаты считают одной из особенностей звезды. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

На вопрос о небольшом изъяне Брежнева ответила, обсуждая с подписчиками построение отношений в семье и рекомендации по правильному питанию. Один из пользователей социальной сети спросил у певицы, думала ли она когда-нибудь удалить родинку под губой. При этом любопытный фанат отметил, что она очень идет Брежневой.

«Да. В скором времени планирую удалить все родинки. Буду привыкать», — ответила певица.

Она также отметила, что перед процедурой она заранее проконсультировалась со врачом — дерматологом. Другим поклонницам, которые желают также избавить от родинок, Вера Брежнева посоветовала обратиться к специалистам.

Напомним, ранее Брежнева поделилась с подписчиками в Instagram-аккаунте эффектными кадрами в открытом купальнике. Певица для фотографии выбрала весьма откровенную позу. Она сделала снимок в зеркале, развернувшись к нему спиной таким образом, что полностью видны ягодицы артистки. Судя по всему, Брежнева еще больше похудела.

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