В Нидерландах опровергли данные о пришедшей в Скандинавию из РФ радиации

Амстердам, 29 июня. В Национальном институте здоровья и окружающей среды (RIVM) Нидерландов не подтвердили данных о том, что Россия стала источником радиации в Северной Европе, так как установить страну происхождения радиоактивных веществ нельзя.

В пятницу ряд СМИ сообщил о том, что органы ядерной и радиационной безопасности Норвегии, Швеции и Финляндии в начале июня фиксировали небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов реакторного происхождения в атмосфере над территорией Северной Европы.

Также сообщалось, что по расчетам RIVM, эти изотопы якобы пришли со стороны России. В качестве возможной причины их появления называли разгерметизацию топливного элемента в реакторе одной из АЭС.

Официальный представитель оператора всех АЭС в России — концерна Росэнергоатом (входит в госкорпорацию Росатом) сообщил, что в июне на северо-западе России на атомных электростанциях никаких отклонений от условий безопасной эксплуатации не было, и радиационная обстановка соответствовала нормальным значениям.

В воскресенье в Национальном институте здоровья и окружающей среды Нидерландов выпустили новое заявление. Представители организации отметили, что некоторые СМИ, возможно из-за ошибки в переводе, назвали источником радионуклидов Россию, откуда они якобы попали в Европу. Эксперты опровергли эту версию.

«Институт здравоохранения утверждает, что радионуклиды переместились по направлению с западной части России в Скандинавию, но на данный момент нельзя определить конкретную страну происхождения», — приводит заявление института РИА Новости.

В RIVM отметили, что датчики в Норвегии зафиксировали в первой половине июня йод-131, тогда как Швеция и Финляндия обнаружили кобальт-60, рутений-103, цезий-134 и цезий-137. Специалисты института утверждают, что выброс произошел в результате деятельности человека. Но количество радиации оказалось «очень низким» и не оказало на окружающую среду и здоровье человека пагубного воздействия.