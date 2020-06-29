Анфису Чехову заподозрили в использовании фоторедактора

Москва, 29 июня. Ведущая и актриса Анфиса Чехова опубликовала в своем Instagram-аккаунте новые фотографии, сделанные во время отдыха на пляже в Сочи. Однако многие подписчики заподозрили, что снимки были специально обработаны, чтобы сделать талию телезвезды худее.

Один из снимков с отдыха Чехова опубликовала в субботу. В кадре ведущая сидит на камне спиной к камере. В подписи под фотографией она спросила у своих подписчиков, заметили ли они, какое необычно красивое море. Однако многие фанаты обратили внимание не на пейзаж, а на фигуру звезды.

«Анфиса, ну не бывает у такого огромного тела такая тонкая талия», — заявили возмущенные подписчики.

Вопросы у них возникли и ко второму снимку, который был опубликован Чеховой ранее. На нем Чехова запечатлена в ярко-оранжевом купальнике в одном из сочинских пансионатов.

«В моем директе, наверное, самая частая просьба от мужчин: «Ну, сделайте уже фото в купальнике». Заказ выполнен, мальчики», — подписала Анфиса Чехова.

Однако тут пользователи социальной сети также обратили внимание на неестественную талию артистки, заподозрив ее в фотошопе.

«Как всегда фоторедактор», «Дорожка разъехалась», «Ага, и локоть такой интересной формы» — отметили фанаты.

Напомним, ранее Анфиса Чехова восхитила поклонников полуобнаженными фотографиями на фоне красного кабриолета.