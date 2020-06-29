Ракета «Ангара» оказалась дороже «Протона» в три раза

Москва, 29 июня. Стоимость производства ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» оказалась в три раза больше, чем у ракеты «Протон-М», которую она должна заменить. Такие цифры приводятся в финансовом отчете Центра Хруничева за минувший год.

В отчете говорится, что в рамках консолидации «внутреннего резерва» с привлечением госкорпорации Роскосмос Центром Хруничева осуществляется «обеспечение реализации комплекса мероприятий по снижению себестоимости ракеты-носителя «Ангара», включая направленные на организацию на мощностях Производственного объединения «Полет» (филиал организации, город Омск) производства замкнутого цикла ракеты-носителя семейства «Ангара».

Авторы финансового отчета отмечают, что реализация мероприятий позволит к 2024 году уменьшить себестоимость «Ангары» до четырех миллиардов рублей. В настоящее время производство ракеты составляет семь миллиардов рублей.

Согласно данным с сайта госзакупок, стоимость ракеты «Протон-М» для вывода на орбиту телекоммуникационного спутника «Экспресс-АМУ4» по заключенному в апреле 2020 года контракту составляет 2,33 миллиарда рублей.

Таким образом, когда «Ангара» будет производиться серийно (к 2024 году), себестоимость ракеты останется в полтора раза выше, чему у «Протона-М».

Ранее Совет Российской академии наук по космосу одобрил предложенную Роскосмосом линейку новых ракет космического назначения, включая многоразовые носители. Можно предположить, что одобренная линейка ракет-носителей уже вскоре станет частью новой редакции Федеральной космической программы России.