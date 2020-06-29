Настя Каменских и Потап тайно поженились в Лас-Вегасе

Киев, 29 июня. Украинская певица Настя Каменских и известный под псевдонимом Потап рэпер Алексей Потапенко показали подписчикам фотографии с прошедшей в США тайной свадьбы. Соответствующий пост Каменских опубликовала в соцсети Instagram.

«В жизни каждого человека есть события, которые занимают особое место в сердце. Таким для меня стал сюрприз, который Леша устроил в Лас-Вегасе. Он просто пришел и сказал: «У тебя есть три часа, чтобы собраться на церемонию». Это было для меня такой неожиданностью!» — подчеркнула Каменских.

Потап появился на церемонии в светлой футболке, пиджаке и шортах. Певица предстала в черных босоножках и простом белом платье. По словам Каменских, одежду они купили в местном торговом центре.

Артисты сыграли свадьбу в Киеве в прошлом году. Сама Каменских отметила, что у них было две церемонии.

«Сейчас мы каждый раз шутим, что сыграли две свадьбы для каждого из нас. В моем стиле — большая, элегантная и изысканная свадьба в Киеве, и в стиле Лешки – яркая, оригинальная, спонтанная и очень романтичная свадьба-сюрприз в Вегасе», — призналась певица.

Ранее Каменских поделилась с поклонниками жарким фото в откровенном купальнике. На кадрах певица изображена на фоне элитного загородного поселка. Перед подписчиками она предстает в белоснежном бикини, который подчеркивает ее утонченные формы.

Подписчики не остались равнодушными после публикации интригующего фото. Фанаты написали множество восторженных комментариев, восхитившись прелестной фигурой исполнительницы. Особо поклонники удивились, как ей удается поддерживать себя в форме на карантине.