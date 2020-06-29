Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с голосованием по поправкам в конституцию

Москва, 29 июня. Граждане России получат дополнительный выходной день в связи с голосованием по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщает Роструд.

Волеизъявление состоится 1 июля. Этот день станет выходным для российских граждан. Тем, кто все же выйдет на работу, будет выплачен двойной оклад. Кроме того, такие работники могут рассчитывать на дополнительный день отдыха. 1 июля не будет исключено из нормы рабочего времени, так что и отпуск на этот день не подлежит продлению.

Изначально Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля. Однако с учетом эпидемиологической ситуации в стране президент РФ Владимир Путин перенес референдум на 1 июля. При этом граждане РФ получили возможность проголосовать с 25 июня до 1 июля. Такое решение было принято на фоне пандемии коронавируса.

Ранее стало известно о высокой явке москвичей на онлайн-голосование по поправкам в конституцию. Свои голоса уже отдали более 938 тысяч горожан.

Также сообщалось о разоблачении мужчины, заявившего о нарушении во время голосования по поправкам в Основной Закон. Эксперты общественного штаба установили, что видео носило постановочный характер. Сам правонарушитель не увидел в своих действиях «ничего плохого». Он пояснил, что хотел снять «документальное кино», передает газета «Известия».