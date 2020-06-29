Шнуров написал стихотворение после скандала с Собчак в монастыре

Москва, 29 июня. Российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихотворной манере прокомментировал скандальный инцидент, который произошел с телеведущей Ксенией Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Четверостишия он разместил в своем Instagram-аккаунте.

«Ей, как крабам, все неймется. Это мат или гамбит? То над неграми смеется, То Костюшкина гнобит. Нос вчера еще сломала, Но внимания ей мало. Тему держит норовисто, Быстрая как Норрис Чак, И к монахам-каратистам скачет Ксения Собчак».

В своем стихотворении он также отметил, что монахи не послушали морали Собчак и «ткнули клумбой в рыло, чтоб не лезла под забором». При этом музыкант высмеял прошлое телеведущей отметив, что «скоро будет суд, жаль, что не на лобном месте».

Напомним, ранее Собчак сообщила о нападении на съемочную группу. Инцидент произошел в Свердловской области. По ее словам, избиению подвергся режиссер Сергей Ерженков и бывший послушник Филипп, пытавшийся рассказать об избиениях в монастыре. Кроме того, оказалась повреждена и съемочная аппаратура.

Ранее монастырь, о котором снимался документальный фильм, был захвачен опальным схиигуменом Сергием Романовым. Он был отстранен от проповедей 27 апреля. Причиной послужила видеозапись, на которой он призывал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции. Кроме того, он называл ситуацию с коронавирусом «псевдопандемией».