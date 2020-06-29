Звезда «Универа» Самбурская случайно показала грудь на новом фото

Москва, 29 июня. Актриса, звезда сериала «Универ», Настасья Самбурская опубликовала в своем Instagram-аккаунте новую фотографию, сделанную в одном из приютов для хаски. Снимок, на котором девушка запечатлена с собакой, пришелся по душе подписчикам. Многие обратили внимание на откровенное декольте артистки.

На фотографии Самбурская предстала в ярко-красном воздушном платье с глубоким вырезом в зоне декольте. В подписи под снимком актриса призвала всех подписчиков брать животных из приюта.

«Приезжайте туда в гости, знакомьтесь, гуляйте, вы можете влюбиться и найти себе такого обалденного, верного друга!» — предложила своим фанатам актриса.

Многие из подписчиков девушки поддержали ее, обратив внимание на собак. Другие же отметили оголившееся формы Самбурской.

«Грудь класс, я бы утонул в ней», «Какой размер у Вас скрывается под платьем?» — спросили подписчики, однако актриса оставила их без ответа.

Напомним, ранее телеведущую Викторию Боню возмутила пародия, которую сделала на нее актриса Настасья Самбурская. Боня обвинила Самбурскую в отсутствии таланта. Бывшая звезда телепроекта «Дом-2» рассказала, что есть три типа женщин. Первые «выглядят, как чмошницы», и их все устраивает. И вторые — они выглядят очень нежно. Боня отнесла себя к третьему типу — ухоженной и женственной.