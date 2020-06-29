Главврач больницы в Коммунарке отреагировал на информацию о мешках для трупов

Москва, 29 июня. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал сообщения о якобы найденных возле учреждения пакетах для перевозки трупов с медицинскими картами умерших. Соответствующую информацию он разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, информация частично соответствует действительно. Действительно, пакеты для транспортировки трупов были найдены недалеко от больницы. Однако медицинских карт там не было.

«За пределами нашей территории, в километре от больницы обнаружены пакеты для перевозки тел умерших. Сообщения о том, что были также найдены медицинские карты пациентов, не соответствует действительности», — написал Проценко в Facebook.

Главврач подчеркнул, что полиция уже выясняет, как за пределы больницы попали пакеты. Он добавил, что медицинское учреждение предоставило правоохранителям всю информацию, необходимую для выяснения обстоятельств инцидента.

«Процедура выдачи тел умерших строго регламентирована законом. Вся необходимая информация и документация об алгоритме, а также тех, кому они были выданы, имеется в больнице и передана правоохранительным органам для установления причин произошедшего», — написал Проценко.

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