Лукашенко высказался об отношениях с Россией, Евросоюзом и США

Минск, 29 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался об отношениях с Россией, Евросоюзом и Соединенными Штатами.

По словам белорусского лидера, для Москвы стратегически важно сохранить добрососедские отношения с Минском как в экономическом, так и в политическом разрезе.

«Мы у России вторые покупатели газа после немцев, мы огромное количество перерабатываем их нефти. Конечно, они не хотят потерять Беларусь и экономически. Но больше всего — политически», — сказал Лукашенко.

Глава Белоруссии добавил, что отношения России с Украиной и ЕС переживают не лучшие времена, поэтому значение Белоруссии объективно возрастает. Лукашенко также прокомментировал взаимодействие с Брюсселем. По его словам, Минск учел опыт Украины и не стал «ложиться» под европейцев.

«А почему мы с ними должны ссориться? Мы стали с ними налаживать отношения…, не ложась под них, извините, по-народному сказано», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что значение Белоруссии осознали и в Вашингтоне. С этим связан визит в Минск госсекретаря США. Лукашенко подчеркнул, что, будучи суверенным государством, Белоруссия имеет право на собственную внутреннюю и внешнюю политику.

«Я исходил, прежде всего, из этого, понимая, конечно, что я зажат вместе с вами между молотом и наковальней, между этими двумя гигантами, с одной стороны — Россия, с другой — Евросоюз», — заключил глава Белоруссии.

Ранее Лукашенко призвал соотечественников победить сразу несколько «пандемий». Об этом писала газета «Известия».