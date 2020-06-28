После ЧМ-2018 Россию по-прежнему не покинули около 2 тысяч иностранцев

Москва, 28 июня. В России по-прежнему проживают около 2 тысяч граждан иностранных государств, которые въехали в страну по паспорту болельщика во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России, статс-секретарь Евгений Иванов.

«Сейчас они по факту являются нелегальными мигрантами», — пояснил Иванов в беседе с «Коммерсантом».

Он также отметил, что электронная виза, оформляемая иностранцами для поездки в РФ, может стать многократной. Ранее с подобным предложением выступал Ростуризм. Иванов пояснил, что подобные решения должны приниматься на основании накопленного опыта, а также с учетом всех факторов, в том числе миграционной опасности.

Напомним, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в будущем ограничить возвращение трудовых мигрантов, уехавших из-за коронавируса, так как после стабилизации экономической ситуации, рабочие места будут нужны, прежде всего, россиянам.

Он также предложил помогать Средней Азии большими заказами на фрукты, овощи и ягоды, которые растут или производятся на территории этих государств, чтобы у граждан была возможность «работать из дома».