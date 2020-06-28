Поклонская отреагировала на инцидент с Собчак в женском монастыре

Симферополь, 28 июня. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская выразила сожаление в связи с инцидентом, имевшим место с телеведущей Ксенией Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.

Ранее Собчак сообщила о нападении на съемочную группу. По ее словам, избиению подвергся режиссер Сергей Ерженков и бывший послушник Филипп, пытавшийся рассказать об избиениях в монастыре. Серьезно повреждена и съемочная аппаратура.

Поклонская выразила надежду на скорейшее выздоровление съемочной группы и благополучный исход конфликта.

«Инцидент в монастыре на Урале вызывает сожаление. Надеюсь, съемочная группа и Ксения Собчак быстро выздоровеют, а история с настоятелем и строителем монастыря Сергием закончится хорошо, потому что я уверена, что он очень переживает о произошедшем и, конечно же, не хотел такого конфликта, тем более, насколько мне известно из СМИ, его самого там не было», — сказала депутат в беседе с РИА Новости.

Ранее Поклонская обратилась в ООН в связи с водной блокадой Крыма, устроенной киевскими властями. Она адресовала письмо верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет. В письме указывается, что после воссоединения Крыма с РФ Украина противоправно перекрыла подачу воды через Северо-Крымский канал.

«Государство — член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья человека, а также экологии этой уникальной части юго-восточной Европы», — цитирует газета «Известия».

Поклонская подчеркнула, что действия Киева могут привести к гуманитарной катастрофе.