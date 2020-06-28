Бузова устроила в бане фотосессию в стиле Волочковой

Москва, 28 июня. Певица Ольга Бузова устроила фотосессию в банном комплексе в стиле балерины Анастасии Волочковой. Артистка разместила снимки в социальной сети Instagram.

Бузова облачилась в спортивное черное бикини и надела шапочку. Фотография сделана из парилки банного комплекса. Ольга призналась, что хочет посещать баньку ежемесячно. По мнению исполнительницы, такие процедуры пойдут ей на пользу.

«После похода в парилку словно заново родилась», — поделилась впечатлениями Бузова.

Ранее Алексей Барышников, захвативший отделение Альфа-Банка, принес свои извинения Ольге Бузовой. Оn его имени извинения передал адвокат подозреваемого.

«Сегодня прошло следственное действие на месте происшествия. В ходе него Барышников принес извинения сотрудникам банка, его посетителям, сотрудникам правоохранительных органов и Ольге Бузовой, которым он доставил определенные неудобства», — цитирует юриста газета «Известия».

Также сообщалось, что Алла Пугачева дала Анастасии Волочковой «благословение» на запись клипа на композицию «Мне нравится».

«Новую версию моего клипа на песню «Мне нравится…» можно будет посмотреть в прямой трансляции на моем сайте уже 27 июня в 21.00. Благословение на исполнение этого произведения мне дала первая исполнительница этой песни Алла Пугачева», — написала Волочкова в Instagram.

Примадонна была первой исполнительницей культовой песни, написанной на одноименное стихотворение Марины Цветаевой. Поэтесса посвятила стихи мужу своей сестры, с которым ее также связывали романтические отношения.