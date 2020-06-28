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Медики из Стамбула узнали, почему мужчины не могут отыскать «точку G»

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Медики из Стамбула узнали, почему мужчины не могут отыскать «точку G»

Стамбул, 28 июня. Ученые провели исследование для того, чтобы узнать, где располагается специальная эрогенная зона, называемая «точкой G». В результате эксперты пришли к выводу, что множество мужчин не могут найти это место на теле женщин потому, что его попросту нет.

Изначально «точка G» была «открыта» немецким гинекологом Эрнстом Грэфенбергом. В середине прошлого века он предположил, что в теле женщины может быть густая сетка нервных окончаний, при взаимодействии с которой возможен всплеск интимного удовольствия.

Однако ученые из Стамбула, исследовав 17 женщин среднего возраста, пришли к выводу, что теория Грэфенберга не имеет ничего с реальностью. Вместо этого у женщин обнаружилось «довольно равномерное распределение» нервов, сообщает издание Daily Mail.

«Анатомические доказательства наличия «точки G» оказались скудными, недостаточными и слабыми», — подводят итог ученые.

Напомним, ранее психотерапевт и сексолог Евгений Кульгавчук заявил, что карантин способен помочь парам укрепить отношения и помочь влюбленным оживить сексуальную жизнь. Специалист считает, что несмотря на всемирную пандемию, интимная близость может сделать людей счастливее.

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