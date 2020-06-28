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Политолог объяснил, почему США должны неизбежно отступить со своих позиций

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Политолог объяснил, почему США должны неизбежно отступить со своих позиций

Москва, 28 июня. Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев прокомментировал будущую утрату лидерства Соединенными Штатами. По мнению специалиста, США неизбежно отступят с занимаемых позиций.

Таким образом политолог ответил на слова канцлера Германии Ангелы Меркель об утрате США лидерских позиций. Политик призвала европейцев обдумать свое место в мире, где Америка перестала быть гегемоном.

Как сообщает издание «Вечерняя Москва» со ссылкой на Журавлева, на данный момент эпоха лидерства Вашингтона действительно подошла к концу. Однако дело не в расовых погромах и нестабильности, а в экономике.

«Лидерство дорого стоит, за то, что «рулишь миром», надо платить», – объяснил эксперт.

Однако для США еще не все потеряно. Как заметил специалист, США еще долго будут сохранять роль финансового центра, а доллар по-прежнему будет основной валютой для международных расчетов.

По мнению Журавлева, США сможет поддерживать свои позиции и благодаря Индии. Многочисленные индийские олигархи связаны с Соединенными Штатами, поэтому эти две страны могли бы создать альянс.

Несмотря на прогнозы, противостояние между США и РФ сохраняется. Как сообщалось ранее, Россия замыкает контур ПВО на северных рубежах.

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