Москва, 28 июня. Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев прокомментировал будущую утрату лидерства Соединенными Штатами. По мнению специалиста, США неизбежно отступят с занимаемых позиций.

Таким образом политолог ответил на слова канцлера Германии Ангелы Меркель об утрате США лидерских позиций. Политик призвала европейцев обдумать свое место в мире, где Америка перестала быть гегемоном.

Как сообщает издание «Вечерняя Москва» со ссылкой на Журавлева, на данный момент эпоха лидерства Вашингтона действительно подошла к концу. Однако дело не в расовых погромах и нестабильности, а в экономике.

«Лидерство дорого стоит, за то, что «рулишь миром», надо платить», – объяснил эксперт.

Однако для США еще не все потеряно. Как заметил специалист, США еще долго будут сохранять роль финансового центра, а доллар по-прежнему будет основной валютой для международных расчетов.

По мнению Журавлева, США сможет поддерживать свои позиции и благодаря Индии. Многочисленные индийские олигархи связаны с Соединенными Штатами, поэтому эти две страны могли бы создать альянс.

Несмотря на прогнозы, противостояние между США и РФ сохраняется. Как сообщалось ранее, Россия замыкает контур ПВО на северных рубежах.