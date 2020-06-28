Модельер Юдашкин отметил с Буйновым его «воскрешение»

Москва, 28 июня. Певец Александр Буйнов отметил свое «воскрешение» с модельером Валентином Юдашкиным. Ранее артист рассказал, что некоторые СМИ «похоронили его» из-за интервью, в котором он упомянул о приобретении места на кладбище.

Издания начали тиражировать новости о «похоронах» Буйнова, однако эти сообщения оказались всего лишь слухами. Певец прокомментировал инцидент в своем Instagram, и, судя по всему, отнесся к фейкам с юмором.

«На следующий день после похорон. Отметили воскрешение у Юдашкина», – прокомментировал публикацию артист.

Журналисты ранее сообщили, что после долгой борьбы с раком артист выбрал себе место на кладбище. Указывалось даже место захоронения. Буйнов должен был упокоиться неподалеку от деревни Анкудиновское Новомосковского административного округа.

Однако ситуация на самом деле оказалась несколько иной. Певец действительно болел раком, однако смог поправиться десять лет назад. С онкологическим заболеванием сталкивался и его друг Валентин Юдашкин.

Судя по всему, праздновала «воскрешение» и певица Алла Пугачева. Как сообщалось ранее, Примадонна выложила фотографию с Буйновым и Юдашкиным в Instagram.