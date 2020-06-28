Эксперт объяснил, почему Россия не пойдет Украине на уступки по Крыму за подачу воды

Москва, 28 июня. Украинское издание «Апостроф» сообщило, что Киев может начать переговоры с Москвой по статусу Северо-Крымского канала. Однако директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица усомнился в сказанном.

Как сообщает портал «ПолитРоссия» со ссылкой на украинских журналистов, Киев может поднять вопрос водоснабжения Крыма на переговорах с Москвой. Вполне возможно, что руководство Незалежной хочет возобновить подачу пресной воды на полуостров Крым в обмен на какие-либо уступки со стороны России.

В целом же у украинцев есть несколько вариантов решения проблемы Северо-Крымского канала. Как предполагает Перепелица, реализовать сценарий с «уступками» со стороны России в любом случае не получится, так как Москва не собирается обсуждать с Украиной принадлежность своих территорий.

«Вопрос статуса Крыма закрыт для России», – заявил специалист.

Стоит сказать, что полуостров на данный момент не испытывает острой потребности в поставках влаги благодаря множеству реализованных проектов по добыче воды.

Как сообщалось ранее, глава региона Сергей Аксенов заявил, что Крым не будет обращаться к президенту Украины Зеленскому по возобновлению подачи воды на полуостров.