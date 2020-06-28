Миро жестко ответила на слова Асмус о разводе с Харламовым

Москва, 28 июня. Светский блогер Лена Миро раскритиковала актрису Кристину Асмус за ее слова о скандальном разводе с юмористом Гариком Харламовым. Ранее артистка косвенно намекнула на то, что причина расставания с комиком заключается в том, что в отношениях работать надо двоим.

«Я же считаю, что над отношениями работать не нужно никому: ни обоим, ни двоим, ни одному. В отношениях стоит отдыхать. Работать нужно над собой и над своими проектами, а не тратить энергию на отношения», — ответила на слова Асмус Лена Миро.

По мнению блогера, в подобных ситуациях женщины действуют по одной схеме. Сначала они чувствуют, что отношения с мужем утрачивают новизну. После попыток «освежить» брак, женщина предъявляет претензии и находит себе любовника. Через какое-то время жена либо уходит со скандалом, обвинив мужа, либо остается, считает Миро.

«У меня много друзей-мужчин. Некоторым из них — даже лучшим из лучших — изменяли их курицы. Изменяли мелко, гадко и всегда при этом свалить вину за свою же измену на мужей. Пацаны, не ведитесь», — пишет Лена Миро в своем Live Journal

Напомним, ранее Миро после появления информации о разводе Асмус и Харламова «прошлась» по внешности актрисы. По словам сетевой скандалистки, ее очень удивило, что в комментариях к постам с упоминанием Кристины неоднократно высказывалось мнение, что она красивая. Миро считает, что Асмус можно назвать максимум миловидной.