Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Миро жестко ответила на слова Асмус о разводе с Харламовым

58
0 Оставить комментарий

Миро жестко ответила на слова Асмус о разводе с Харламовым

Москва, 28 июня. Светский блогер Лена Миро раскритиковала актрису Кристину Асмус за ее слова о скандальном разводе с юмористом Гариком Харламовым. Ранее артистка косвенно намекнула на то, что причина расставания с комиком заключается в том, что в отношениях работать надо двоим.

«Я же считаю, что над отношениями работать не нужно никому: ни обоим, ни двоим, ни одному. В отношениях стоит отдыхать. Работать нужно над собой и над своими проектами, а не тратить энергию на отношения», — ответила на слова Асмус Лена Миро.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В шоу Comment Out мы не участвовали. Анатолий Кучерена мои интересы не представляет. По словам его компании комментарий в интернете - фейк. Решение о разводе моё. Мысли начались задолго до написания романа «Текст». Всё-таки над отношениями нужно работать обоим. Интервью я не даю. Никому. И уж тем более никогда не дам за деньги. Можете перестать, пожалуйста, звонить? Телефон разряжается )))) Спасибо. Всем хорошего вечера! ????✨ . Пы сы: размер обуви 36. Ракурс-подлец ))))

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

По мнению блогера, в подобных ситуациях женщины действуют по одной схеме. Сначала они чувствуют, что отношения с мужем утрачивают новизну. После попыток «освежить» брак, женщина предъявляет претензии и находит себе любовника. Через какое-то время жена либо уходит со скандалом, обвинив мужа, либо остается, считает Миро.

«У меня много друзей-мужчин. Некоторым из них — даже лучшим из лучших — изменяли их курицы. Изменяли мелко, гадко и всегда при этом свалить вину за свою же измену на мужей. Пацаны, не ведитесь», — пишет Лена Миро в своем Live Journal

Миро жестко ответила на слова Асмус о разводе с Харламовым

Напомним, ранее Миро после появления информации о разводе Асмус и Харламова «прошлась» по внешности актрисы. По словам сетевой скандалистки, ее очень удивило, что в комментариях к постам с упоминанием Кристины неоднократно высказывалось мнение, что она красивая. Миро считает, что Асмус можно назвать максимум миловидной.

Новости партнеров

Новости партнеров