Лондон, 28 июня. Лондонское издание Catholic Herald опубликовало материал, посвященный борьбе между Китаем и США в посткоронавирусном мире. По мнению английских журналистов, Соединенные Штаты Америки сами виноваты в грядущем проигрыше.

Как заметил автор материала, Вашингтон может не обвинять Китай в утрате собственных производственных мощностей. Америка сама выбрала свой путь, и он привел ее к экономическим затруднениям.

Дело в том, что США и Китай сделали разные ставки в развитии своей экономики. Американские политики считали, что будущее за «экономикой знаний», в то время, как Китай продолжал развивать свою промышленность. Неправильный выбор и глобализация привели к тому, что в скором времени США могут потерять статус гегемона, а Китай продолжит усиливаться.

Также стоит заметить, что Америка слишком долго не обращала внимание на Поднебесную, уделяя внимание Ближнему Востоку. На этот регион тратились триллионы долларов и политический капитал, в то время, как Китай постепенно крепнул.

Как сообщает информационное агентство Regnum, сложно сказать, кто победит в возможном военном столкновении между Вашингтоном и Пекином. На победу может надеяться каждая из сторон, и при этом есть шанс, что конфликт постепенно перерастет в ядерную войну.

Стоит сказать, что Вашингтон продолжает борьбу не только с Китаем, но и с Россией. Как сообщалось ранее, Forbes объяснил мотивы США в войне против «Северного потока — 2».