Москва, 28 июня. Российская спортсменка Юлия Ефимова опубликовала соблазнительное фото в купальнике, которое взволновало фанатов.

Снимок был опубликован на странице Юлии в Instagram. На фотографии чемпионка Европы запечатлена в черном купальнике.

«Нет ничего более абсурдного, чем пловчиха в купальнике. Всем хорошего дня», — подписала снимок Ефимова.

Фанаты восторженно отреагировали на публикацию. Многие из них выразили уверенность, что не видят ничего «абсурдного» в данном фото. Фигуру Юлии также оценил спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

«Булочки сладкие… но где же ананасы», — написал телеведущий в комментарии.

Ранее Юлия Ефимова показала, как тренируется во время самоизоляции из-за коронавируса. Публикация спортсменки взбудоражила подписчиков Юлии в Instagram.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 9,9 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 498 тысяч человек.

В России зафиксировано более 634 тысяч случаев, девять тысяч человек умерли. Более 399 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.