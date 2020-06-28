Иностранцы восхитились размахом «Алых парусов»

Москва, 28 июня. Пандемия коронавируса не помешала проведению легендарного праздника «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Размах праздника отметили и иностранные издания из разных концов света.

Издание Associated Press посвятило мероприятию телематериал, в котором журналисты отметили «впечатляющий фейерверк», осветивший белые ночи в честь конца учебного года.

Индонезийский телеканал KOMPAS.TV также обратил внимание на уникальный праздник. Издания из Великобритании и Турции удивились тому факту, что «Алые паруса» были проведены в условиях распространения коронавируса и с соблюдением всех мер безопасности. Праздник транслировали в режиме онлайн, и трансляция смогла передать неповторимую атмосферу праздника, передает Пятый канал.

В заключение Всероссийского выпускного бриг «Россия» прошел по акватории Финского залива и ушел в даль, сопровождаемый салютом взглядами многочисленных зрителей, наблюдающих за ним с экранов телевизоров и смартфонов. В прошлом году шоу получило сразу три награды от конкурса Best Event, за лучший фестиваль, музыкальное шоу и водное шоу.

Стоит отметить, что бриг появляется в Северной столице не раз в году. Ранее уже проводилась репетиция праздника, фотографии с которой были опубликованы Федеральным агентством новостей.