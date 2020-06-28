Москва, 28 июня. Минфин РФ объяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет.

При начислении новых выплат будет действовать тот же порядок, как и при выплатах за прошлый месяц. При этом гражданам не потребуется подавать новое заявление, так как решение о начислении выплаты будет выносится на основе данных, которые уже есть в распоряжении Пенсионного фонда России. Выплаты начнут перечислять с 1 июля.

Если родители ранее не подавали заявление на помощь со стороны государства, они могут подать его до 1 октября 2020 года, после чего получат деньги сразу за два месяца.

23 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в ходе которого анонсировал вторую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей для детей до 16 лет. Кроме того, глава государства сообщил о продлении выплат пособий в размере трех тысяч рублей для безработных граждан с детьми. К настоящему моменту на выплаты семьям с детьми направлено 274 миллиарда рублей. Пособия начнут перечислять с 1 июля.

Стоит отметить, что в период распространения новой коронавирусной инфекции появились несколько новых видов государственной поддержки, льгот и пособий для разных категорий граждан. Некоторые из них уже работают, еще часть будет доступна в ближайшее время.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что источником заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 9,9 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 498 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 634 тысяч случаев, девять тысяч человек скончались. Более 399 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.