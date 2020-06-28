Германский историк назвал Украину самой пострадавшей от Гитлера страной

Берлин, 28 июня. Историк из Германии Мартин Шульц Вессель считает, что во время Великой Отечественной войны Украина пострадала больше России. Статью об этом он опубликовал в издании Tagesschau, ее тезисы ближе к информационной войне, чем к истории, пишет «ПолитРоссия».

Тут стоит уточнить, что это «специалист» входит в состав Германо-украинской комиссии историков. Следовательно, его проукраинская позиция и отрицание достоверных исторических фактов не могут удивлять.

Сразу вызывает вопрос квалификация немецкого историка, который написал, что территория Украины находилась под контролем Германии до конца ноября 1941 года. По официальным данным, Украинская ССР была освобождена только к декабрю 1942 года. Разумеется, Вессель не написал, что освобождали Украину бойцы Красной Армии, где не было никакого разделения по национальному признаку. За единую страну сражались все.

Проблемы с памятью у историка на этом не закончились. Говоря о сильно пострадавшей Украине, он не упомянул, насколько вглубь советской территории вторглись нацисты, уничтожая, например, города Белоруссии, Псковской области.

Далее он пишет, что из шести миллионов украинцев, воевавших в Красной Армии, 2,6 млн погибли. Количество гражданских жертв он оценил в 5 млн человек. Однако он не учитывает, что война унесла жизни более 26 млн человек, не считая демографические потери. Так что говорить только об одном пострадавшем народе — нелогично.

По мнению Весселя, в учебниках по истории мало сказано о роли Украины в войне. Между тем, героические подвиги представителей других национальностей СССР историка не интересуют.

Его статья только подтверждает намерение столкнуть Россию и Украину на «исторической почве». Таким образом, он явно дает понять, кто на самом деле манипулирует фактами и пытается искажать историю в выгодном направлении.