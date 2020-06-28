Россия замыкает контур ПВО на северных рубежах

Москва, 28 июня. Минобороны РФ завершает создание основных объектов нового контура противовоздушной обороны, который оградит Россию от атаки с севера, а также защитит Северный морской путь.

В последнее время сильные мира сего обращают на Арктику куда больше внимания, чем раньше. Из-за глобального потепления регион становится более доступным, а из-за истощения разведанных запасов энергоносителей появляется все больше желающих производить добычу полезных ископаемых неподалеку от Северного полюса.

Однако большая часть северных морей все равно останутся под контролем России. Российское командование укрепляет противовоздушную оборону, которая не позволит бомбардировщикам и подлодкам потенциального противника нанести удар по важным российским объектам.

Москва стремилась защитить северную границу еще во времена СССР, однако в 1990-е все усилия пошли прахом. У страны не было средств на содержание инфраструктуры в столь тяжелых условиях, поэтому России пришлось восстанавливать их заново. Для защиты региона на севере будут размещены авиачасти, в том числе и имеющие в своем составе истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Уже ведется возрождение арктической аэродромной сети.

Также за полярным кругом появляются и ЗРК, которые должны отразить возможную агрессию. Сейчас в замыкаемом контуре ПВО состоят комплексы С-300ПС, однако в скором времени они будут заменены на современные С-400 и С-350.

Стоит отметить, что закрепиться в Арктике пытаются не только Россия и США, но и Китай. При этом Китай планирует «удовлетворить внутренние потребности» за счет Арктики.