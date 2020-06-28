Алексей Учитель рассказал, как ему удалось уговорить Асмус на новую «обнаженку»

Москва, 28 июня. Режиссер Алексей Учитель рассказал, как ему удалось уговорить актрису Кристину Асмус принять участие в съемках фильма с пикантной сценой.

По словам Учителя, в настоящее время его киностудия «Рок» работает над несколькими новыми фильмами, в съемках одного из которых приняла участие Кристина Асмус.

«Один из моих учеников Филипп Юрьев семь лет писал сценарий картины «Китобой», который потом снял на Камчатке. Потрясающая история, скоро покажут на одном из крупных фестивалей. Так вот, по сюжету там китобои смотрят компьютер, где показана раздевающаяся девушка. И эту героиню должна была сыграть Асмус», — рассказал Учитель.

Перед съемками Кристина прочитала сценарий, согласившись принять участие. Однако позднее разгорелся скандал из-за фильма «Текст», где актриса сыграла в откровенной сцене. После скандала Асмус заявила, что вынуждена отказаться от роли, однако Учитель настоял на личной встрече с актрисой. В конечном итоге Асмус изменила свое решение и согласилась на новую «обнаженку».

Напомним, 22 июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о намерении развестись, опубликовав в своих соцсетях практически одинаковые посты. Они сообщили, что благодарны друг другу за счастливые совместные годы семейной жизни, однако приняли решение о начале нового этапа. У пары есть общая дочь Анастасия, которая родилась в 2014 году.