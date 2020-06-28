Сын освободителя Чехии призвал Россию жестко ответить на снос памятника Коневу

Прага, 28 июня. Дипломат, сын Героя СССР, освобождавшего столицу Чехии от нацистов, Андрей Бакланов уверен, что Россия должна дать жесткий ответ на снос памятника маршалу Коневу.

По мнению Бакланова, варварское распоряжение главы района Прага-6 Онрджея Коларжа снести монумент не должно оставаться для него безнаказанным.

«Идет попытка восстановления политических позиций коллаборационистов. Тех людей, которые во время войны на территории Европы сотрудничали с нацистами», — считает сын Героя Советского Союза.

Бакланов уверен, что на поступок чешского чиновника должны обратить внимание международные правоохранительные структуры, чтобы никому подобное больше не пришло в голову, чтобы осознавали всю серьезность ответственности.

Дипломат отметил, что его отец был сослуживцем маршала и рассказывал, что население Праги встречало советских солдат как освободителей от нацистов. Он добавил, что этот факт дает основание расценивать поступок Коларжа как военное преступление, пишет URA.ru.

Напомним, что ранее глава района объяснил свое решение снести памятник тем, что российская сторона отказалась его забирать и устанавливать на территории своего посольства. Коларж подчеркивал, что возле монумента устраиваются митинги в защиту памятника. По его мнению, безопасностью монумента должна заниматься российская сторона.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «грязной возней» слова чиновника, который игнорировал правовые документы.