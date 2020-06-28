Шведские СМИ рассказали о лицемерии поддержавшего беспорядки в США Европарламента

Стокгольм, 28 июня. Шведское издание Nyheter Idag прокомментировало резолюцию Евросоюза по расовым беспорядкам в США. Европейские чиновники поддержали Black Lives Matter, что указывает на их лицемерие.

Опубликованный документ осуждает полицейский произвол и «структурный расизм» в США, а также выступает против «провокационной риторики» американского президента Дональда Трампа. Дело в том, что политик ранее обещал прибегнуть к помощи войск, если погромы в различных регионах страны не прекратятся.

Как заметил автор материала, руководство ЕС в лишний раз продемонстрировало свою предвзятость и лицемерие. Когда США руководил Барак Обама, полицией были застрелены несколько чернокожих, однако европейцев это совершенно не беспокоило. Они закрывали глаза и на проявление расизма в Китае, не уделяли должного внимания распространению радикального ислама. Они решили выступить исключительно против члена Республиканской партии, причем незадолго до президентских выборов в США.

В то же время мотивы Black Lives Matter очевидны. Организаторы движения называют себя «профессиональными марксистами» и заявляют, что их цель – прогнать Трампа из Белого дома. Эти требования не имеют ничего общего с реальным расизмом, как и снос памятников отцов-основателей США.

«Black Lives Matter — движение нездоровое и несовместимое с демократическими идеалами», — подвел итог шведский журналист.

Стоит отметить, что стремление некоторых европейцев выступить против США и использовать повод для выдвижения обвинений весьма понятен. Засилье американцев начинает раздражать даже их союзников, поэтому они стремятся нанести по могуществу Вашингтона небольшой удар. Антиамериканские настроения заметины и в Германии, и в «американских сателлитах», таких как страны Прибалтики. Четверть жителей Латвии считают, что их страна оккупирована НАТО.