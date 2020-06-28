Климатолог предупредил об угрозе разрушения городов в Сибири

Москва, 28 июня. Климатолог из Швеции Юхан Киленшерна прогнозирует разрушение городов и сел в Сибири, о чем заявил газете Svenska Dagbladet. Причиной он называет потепление климата, которое может привести к таянию ледников.

Специалист отметил, что в регионе фиксируются серьезные превышения средней температуры. Он заявил, что зима в Сибири выдалась аномально теплой.

Киленшерна обратил внимание, что за последние 150 лет средняя температура в Арктике повысилась на 3 градуса. По его прогнозам, потепление в Сибири может стать причиной лесных пожаров и таяния вечной мерзлоты, это приведет к высвобождению огромных запасов метана и углекислого газа. Парниковый эффект усилится. Далее по его сценарию — увеличение степени мягкости грунта, что и приведет к обрушению зданий.

Шведский климатолог добавил, что не стоит прямо сейчас ждать последствий потепления, но нельзя отвергать тот факт, что на Севере повышается температура.

Напомним, что сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев ранее заявил о возможном росте числа природных катаклизмов в России. Ученый считает, что причиной является изменение климата, вызванное влиянием деятельности человека.