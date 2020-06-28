Кардиолог объяснил, какую одежду лучше не носить в жаркую погоду

Москва, 28 июня. Эксперты рассказали, какую одежду лучше не носить в жаркую погоду. В первую очередь стоит отказаться от одежды с высоким содержанием синтетических волокон. Об этом заявил врач-кардиолог Владимир Протасов.

Медик рассказал, что сделанная из синтетических материалов одежда препятствует свободному испарению, поэтому влага начинает накапливаться под одеждой, что приводит к повышению температуры тела.

«Это очень неблагоприятно для пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями», — пояснил специалист.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что смоченный в воде шарф поможет спастись от жары. Его можно сделать из любого материала или купить в магазине. На шарф также можно нанести средство для борьбы с насекомыми и тоже носить на шее.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд призвал россиян в летнее время обращать внимание на индекс солнечного ультрафиолетового излучения, чтобы не получить чрезмерной дозы солнечной радиации. Синоптик пояснил, что если уровень излучений высокий, то стоит нанести защитный крем на тело, оставаться в тени и носить одежду с длинными рукавами, передает «Ридус».