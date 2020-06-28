Работающие пенсионеры получат выплату в размере 12 тысяч рублей

Москва, 28 июня. Пенсионеры, которые продолжают работать, получат от государства более 12 тысяч рублей в качестве выплаты при соблюдении двух условий.

Данная мера поддержки ранее получила одобрение президента России и правительства. Выплата полагается тем пенсионерам, которые официально трудоустроены либо получили до начала лета 2020 года статус самозанятых.

К концу июня пенсионерам перечислят 12 130 рублей — размер МРОТ. Данная выплата является целевой и называется налоговым капиталом, ее можно потратить на погашение долгов перед налоговой. Если вся сумма не будет потрачена в нынешнем году, то остатком на счете можно будет воспользоваться в следующем.

Напомним, что российских пенсионеров, получающих пенсию на банковскую карту, может ожидать нововведение. Активисты от «Российской общественной инициативы» считают необходимым изменить правила оформления карт. Они выступают против того, что банки, не спрашивая клиентов, выдают им сразу карты с возможностью бесконтактной оплаты.

Общественники подчеркивают, что в случае утраты или кражи, преступники могут успеть совершить несколько покупок в рамках лимита, позволяющего делать транзакции без ввода ПИН-кода. Активисты подчеркивают, что для пенсионеров даже пара тысяч будет ощутимой потерей.