Киев, 28 июня. Медиа-пространство Украины постепенно меняется, а антизападная риторика усиливается. Об этом заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

Стоит отметить, что украинский дипломат совершенно не испытывает симпатий к России, однако ему приходится признать очевидное. В эфире украинского телеканала «Эспрессо» Чалый пришел к выводу, что Украина готовится к развороту в сторону РФ.

Дипломат отметил, что в данный момент население страны не понимает действий руководства Украины. Граждане задаются вопросом, куда власть ведет государство, начиная сомневаться, что страна когда-либо достигнет поставленных целей.

Все дело в «некоторой некомпетентности и слабости» украинских политиков, считает дипломат. Она позволяется пророссийским силам «подняться», в результате чего назревает антизападный реванш.

«Этого нельзя допускать, потому что это в первую очередь угроза действующей власти», — считает Чалый.

Прошло шесть лет с тех пор, как на Украине произошел прозападный государственный переворот, однако с течением времени ситуация в стране становится все хуже. Не помогла даже смена президента, в результате чего пост главы государства занял Владимир Зеленский. Несмотря на все надежды, курс страны остался неизменным, а гражданская война на Донбассе продолжилась. Однако текущее положение вещей не устраивает жителей Украины. Ранее они отказались от Порошенко, а теперь уже разочаровались и в Зеленском.