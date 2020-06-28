Пекин купил у Киева производственную линию двигателей и сломал западную монополию

Москва, 28 июня. Китайское издание Sohu опубликовало материал, посвященный серьезному успеху Пекина в вопросе развития двигателестроения. Согласно имеющейся информации, Пекину удалось приобрести у украинцев линию сборки авиадвигателей.

Как заметил автор материала, в вопросе авиакосмических технологий Китай серьезно отставал от конкурентов еще совсем недавно. Однако теперь этот разрыв быстро сокращается благодаря украинцам и основанному еще в Российской Империи заводу «Мотор Сич».

После развала СССР столкнувшаяся с экономическими проблемами Украина стала настоящей находкой для Китая. Ранее представители Китая даже пытались полностью приобрести «Мотор Сич», однако встретили сопротивление со стороны Вашингтона и Киева. По данным Sohu, в конечном итоге Пекин все-таки добился успеха и приобрел производственную линию, которая позволит выпускать силовые агрегаты для самолетов на своей территории.

«Наша страна также потратила 20 миллиардов юаней, сняла линию двигателей, уменьшила зависимость от западных стран, сломала западную монополию. На этот раз сотрудничество с Украиной можно назвать беспроигрышным», — подвел итог автор материала.

В данном случае Китай точно оказался в выигрыше, чего нельзя сказать об Украине. С большей долей вероятности, официальный Киев не получил денежных вливаний, а полученные средства осели в карманах у руководства завода. Тем временем Украину продолжают сотрясать экономический и политический кризисы. Все это происходит на фоне катастрофического обвала рейтинга президента Украины Владимира Зеленского.